الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصاد 145 ألف فدان قمح وتوريد 66 ألف للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد بأسيوط

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم حصاد 145 ألف و380 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام والتي تبلغ 167 ألف فيما تم توريد 66 ألف و640 طن من المحصول للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن.


وأشار اللواء عصام سعد إلى تواصل عمليات توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.


وأكد المحافظ استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز مشددًا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.


كما وجه اللواء عصام سعد بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أومن يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول حيث تم رفع سعر الأردب ليصل ثمنه 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارعين.


فيما أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 27243 طن و229 كجم بشون البنك الزراعي المصري 13990 طن و318 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 15498 طن و782 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9510 طن و311 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 66242 طن و640 كجم قمح وحصاد ما يقرب من 145 ألف و380 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة مشيرًا إلى يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

إجمالى المساحة المنزرعة البنك الزراعي المصري الجهات المعنية الشون والصوامع الطرق والمنافذ القابضة للصناعات الغذائية القيادة السياسية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوزارات المعنية بمحصول القمح تشجيع المزارعين هيئة سلامة الغذاء شركة القابضة للصناعات الغذائية

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