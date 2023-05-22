محافظ قنا يناقش الموقفين المالى والتنفيذى لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقفين المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التي يتم العمل بها بالوحدات المحلية، وناقش نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.



وشدد الداودى على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتوقيع الغرامات على الشركات المنفذة حال تأخرها فى تسليم المشروعات.