الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في الحشيش بمنشأة القناطر

جريدة الدستور

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش وحيازته في منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم  ضبط بحوزته على 10 قطع حشيش، يزن نحو 11 جراما، ومبلغ مالي 300 جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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