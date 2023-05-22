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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. معين الشعباني مديرًا فنيًا للترجي التونسي خلفًا لـ نبيل معلول

معين الشعباني
معين الشعباني

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم السبت، تعيين معين الشعباني، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لنبيل معلول، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"تُعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي إنها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربًا لفريق كرة القدم، ومجدي تراوي مساعدًا له".

وكان الشعباني، قد وصل إلى تونس أمس قادمًا من القاهرة، بعد إنهاء علاقته التعاقدية مع نادي سيراميكا كليوباترا، من أجل تولى تدريب فريق «باب سويقة».

وسيخلف الشعباني مواطنه نبيل معلول الذي استقال من منصبه عقب خسارة الترجي أمام ضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعتهما يوم الثاني عشر من مايو الجاري على استاد (حمادي العقربي).

وسيبدأ الشعباني، مهامه بقيادته مران الترجي، اليوم الاثنين، استعدادا لخوض مواجهة اتحاد تطاوين، في إطار الجولة السابعة من مرحلة التتويج للدوري التونسي، والمقرر لها يوم الثلاثاء.

وسبق للشعباني أن منصب المدرب المساعد للترجي، خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2018، قبل أن يتولى منصب المدير الفني للفريق، خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2021، حيث قاده لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين (2018)، و(2018-2019)، إلى جانب مساهمته في فوز فريق “باب سويقة” لثلاثة ألقاب للدوري التونسي.

 

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