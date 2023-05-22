المدعي العام الإيطالي يطالب بخصم 11 نقطة من يوفنتوس

طلب المدعي العام الإيطالي، جيوسيبي شين، خصم 11 نقطة من نادي يوفنتوس في محكامة المكاسب المالية.

واتهم نادي يوفنتوس بتزوير مكاسب رأس المال من خلال تضخيم قيم انتقالات اللاعبين، وتعرضوا لعقوبة خصم 15 نقطة وتم إسقاطها مؤقتًا بعد الاستئناف لحين إقامة المحاكمة الثانية.

ونقلت شبكة "رويترز" عن مصادر وثيقة الصلة بالأمر أن المدعي العام طلب خصم 11 نقطة من يوفنتوس، وكذلك إيقاف 8 أشهر لكل من بافل نيدفيد، وباولو جاريمبريتي، وأسيا جراديولي فينير، وكايتلين ماري هيوز، ودانيلا ماريلونجو، وفرانشيسكو رونكاليو، وإنريكو فيلانو.

وذكر موقع "فوتبول" إيطاليا، أنه لن يتم تسليم أي أحكام جديدة بحق أندريا أنيلي، وماوريسيو أريفابيني وفابيو باراتشي، وفريدريكو تشيروبيني، وجمعيهم تأكدت عقوباتهم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة وبفارق 17 نقطة عن نابولي متصدر الدوري.

وفي حالة الموافقة على خصم النقاط من يوفنتوس قد يخرج من المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.