القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

تصدّر النجم محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، من خلال عدة مواقف مع الدكتور جمال شعبان والفنان خالد سرحان، حيث لاقت تلك المواقف ردود فعل واسعة لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت البداية أثناء عودة «رمضان» من رحلته من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضى، بعد رحلة غنائية قدم فيها عددا من الحفلات الغنائية، ونشر رمضان صورا من الطائرة الخاصة وبجواره عدد من «حزم الدولارات»، الأمر الذي اعتبره البعض استفزازا للجمهور بسبب وضعها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى عدم قانونية دخوله بهذا المبلغ لو كان حقيقيا.

الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، رد على صورة محمد رمضان، عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث نشر "شعبان" الصورة ووجّه نصيحة للفنان رمضان بتوجيه هذه الأموال لصالح مرضى القلب من الموجودين على أسرّة العناية المركزة، ومعرّضين للسكتات والتوقف القلبي المفاجئ، ويحتاجون أجهزة منظمات كهربية لإنقاذ حياتهم.

ورد «رمضان» في تعليق على المنشور، موجهًا الشكر للدكتور جمال شعبان، وطالبه بإرسال رقمه عبر رسائل الصفحة للتواصل معه، وهو ما لاقى استحسان الآلاف الذين سجلوا إعجابهم على المنشور.

الدكتور جمال شعبان رد على تعليق محمد رمضان وقال له: "شكرا على ردك المحترم، بعت لحضرتك الرقم على الخاص، والمرضى في مستشفيات كتير، منها معهد القلب، بيت القلب بتاع الغلابة".

وبعد ساعات قال «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن محمد رمضان اتصل به صباح أمس الأول السبت، وأشاد بطريقة نقده له بعد نشره صورة الدولارات، ووصف حديثه بالراقي، كما كشف له عن أنه يقدم مساعدات للناس في بلد والدته بالفعل، وعمل حضانات لناس غلابة.

وأضاف: "اقترحت عليه أنه آن الأوان تعمل مؤسسة رمضان الخيرية، فقال: إيدي في إيدك، وسنلتقي قريبًا منتصف الليل، أو غدًا لنترجم الأفكار لخطة عمل وواقع يفيد الناس".

ولفت «شعبان» إلى أن أمريكا نفسها تشكو من فاتورة أمراض القلب، ولا بد أن يساعد المجتمع المدني ورجال الأعمال في فاتورة علاج الحالات الصعبة.

وعاد «شعبان» ونشر عبر «فيسبوك» صورة تجمعه برمضان، وكتب عليها: بشائر الخير.. وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة، خاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب، والمعرضة لخطر السكتة القلبية.. بداية، بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا، والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة، والتي تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.. وأول الغيث قطرة.

وعلى الخط نفسه، وبطلّته الخفيفة، دخل الفنان خالد سرحان على الخط وبشكل كوميدي خفيف علّق على صورة محمد رمضان في الطائرة بالدولارات، ونشر «سرحان»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة له وهو مستقل سيارة نقل أجرة "ميكروباص" ويضع بجانبه عددًا من النقود المصرية القليلة، في إشارة منه للسخرية من صورة محمد رمضان.

محمد رمضان لم يترك الفرصة، ورد على الفنان خالد سرحان، عبر الصفحة الرسمية له على «فيسبوك» أيضا، ونشر نفس صوره في الطائرة ولكن هذه المرة «ركّب» صور خالد سرحان وهو في السيارة «الميكروباص» بطريقة الدمج، وأشار إلى صفحته مع «إيموجي ضاحك».

وبطريقة خفيفة الظل مرة أخرى عاد خالد سرحان ونشر صورة له من الميكروباص وفيها محمد رمضان بطريقة التركيب وقال له: «أدفع لك ولا اشتريت الميكروباص»؟.