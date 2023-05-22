نظر دعوى قضائية لوقف هدم كنيسة السيدة العذراء بالبحيرة

تلقت محكمة القضاء الإداري بدمنهور، دعوى قضائية أقامتها بطريركية الأقباط الأرثوذوكس وهيئة الأوقاف القبطية ويمثلها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك مطرانية البحيرة والتحرير ومطروح والخمس مدن الغربية، ضد محافظ البحيرة ورئيس مركز ومدينة رشيد، والتي طلبوا فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بهدم كنيسة السيدة العذراء برشيد.

كما طلب المدعون استبدال قرار الهدم بترميم الكنيسة طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس وإعادتها إلى ما كانت عليه.، وتنظر المحكمة الدعوى برئاسة المستشار هشام محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين شاكر على، وعاصم فتيحة، وحمدى السقا، ومحمد تركى نواب رئيس مجلس الدولة.

- تقرير خبير وزارة العدل ثبت فيه أن العقار كنيسة أثرية تخص إقامة الشعائر الدينية للأقباط

وقال المدعون في دعواهم أن تقرير خبير وزارة العدل في الاستئناف رقم 167 لسنة 62 ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، ثبت فيه بوضوح أن العقار كنيسة أثرية تخص إقامة الشعائر الدينية للأقباط بها كاهن خاص بالكنيسة ومصلين ومنارتين للكنيسة وأنه مهما طال الزمان فلا يغير وصف الكنيسة كدار عبادة مهما حدث على جسمها من اعتداءات بقصد هدمها .

وطالبت الدعوى بترميم كنيسة السيدة العذراء برشيد بدلًا من القرار المطعون فيه بهدمها طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس في المادة السابعة منه إستنادًا إلى أنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وانتهت الدعوى إلى أن الكنيسة المصرية والمدعين الشاغلين أقاموا اشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي أجاز للمواطن فقط بالسير في إجراءات الهدم، وذلك لصدوره دون اختصام كثير من المدعين أصحاب الصفة الذين يشغلون جزء من المكان، فضلاً عن عزم الكنيسة على إقامة دعوى البطلان الأصلية لمخالفة الحكم للثابت في تقرير الخبير في الاستئناف المشار منذ عشرات السنين مخالفة صارخة , واستعاض عنه بالسماح للمواطن المشتري بتقديم تقرير خبير جديد بدون مبرر مشروع بعد أن تم هدم جزء من معالم الكنيسة والعدوان على جسمها وهدم أجزاء منها بفعل فاعل