الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة اللاعبين المحترفين تدين الهجوم العنصرى ضد فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أدانت رابطة اللاعبين المحترفين الهجوم العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وتعرض فينيسيوس جونيور لهجمات عنصرية في مباراة فالنسيا، أمس، بالجولة الـ35 من الدوري الإسباني، ودخل فينيسيوس في مشادة مع جماهير فالنسيا ولاعبي الفريق.

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة"تويتر"، جاء نصه كالآتي: "كامل التضامن مع فينيسيوس جونيور وكل من يواجه العنصرية والتمييز".

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وأضاف البيان: "لاعبو كرة القدم بشر ولهم عائلات وأصدقاء وحياة خارج ملعب كرة القدم، عندما يتحدث الأشخاص بشأن العنصرية وخبراتهم الشخصية مع التمييز، يكون إلزاميًا ألا تستمع السلطات فقط وتعرض التعاطف والإدانة، ويجب أن يتخذوا إجراءات حاسمة وفورية وفعالة".

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وأنهى: لا ينبعي قبول العنصرية أبدًا، أو التسامح معها أو تطبيعها، إنها مسئولية الجميع لإعطاء الأولوية للقضاء على هذا السلوك المقيت في كرة القدم والمجتمع".

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ليست تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها البرازيلي فينيسيوس جونيور لهجوم عنصري من جماهير الفرق المنافسة لريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد مباراة فالنسيا أمس بهدف دون رد، كما تلقى فينيسيوس جونيور البطاقة الحمراء وطُرِد من الملعب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني.

رابطة اللاعبين المحترفين فينسيوس جونيور ريال مدريد فالنسيا الدوري الاسباني

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