الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل وزارة تعليم الغربية يطمئن أولياء الأمور: الهندسة والكمبيوتر في مستوى جميع الطلاب

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم الغربية

اطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددهم 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالب، امتحان مادتي الهندسة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي.

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن  طلاب الإعدادية المهنية  يؤدون امتحان مادتي اللغة الأجنبية ، والتكنولوجيا، والبالغ عددهم 2040 طالب في 15 لجنة على مستوى المديرية. 


وقد أكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئناً جميع أولياء أمور الطلاب، أن الامتحان اليوم في مستوى جميع الطلاب، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة. 


كما أكد "حسن" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.

وكيل وزارة تعليم الغربية يطمئن أولياء الامور الهندسة والكمبيوتر مستوى جميع

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