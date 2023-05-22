الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل دعبس: الرئيس السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بمجال الكهرباء وأصبحنا نصدر الفائض

نبيل دعبس
نبيل دعبس

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجد الدين بركات، والمزكى من أكثر من 20 نائبا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

 وقال إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال وقطاع الكهرباء والطاقة إنجاز غير مسبوق وأمر لا يصدق ويدخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 وأضاف دعبس قائلا الرئيس السيسي استلم البلد صفر في الكهرباء والجميع يعلم أن الكهرباء كانت تقطع بالقاهرة العاصمة وعموم البلاد وكانت الشكاوى والصرخات تصدر من العباد ولكن الآن وفي ظل الإنجاز غير المسبوق أصبحنا ننتج 55 ألف ميجا وات وأصبح لدينا فائض أكثر من 20 ألف ميجا وات ونصدر كهرباء بأكثر من 90 مليون جنيه وهي أمور كلها تؤكد نجاح الرئيس السيسي.

وتابع: أعتقد أن هذا ليس كلاما من مواطن مصري غيور على بلده، ولكن على الجميع أن يطلع على تقرير شركة سيمنس الألمانية، التي أكدت في تقارير لها عالمية أن الشركة أنشأت 3 محطات عملاقة في مصر تعد من الجيل الأول لأحدث أنواع التكنولوجيا في العالم وتلك المحطات هي الأحدث في العالم وكفاءة إنتاج الطاقة والكهرباء الخارج منها أكثر من 65 بالمائة وهو أمر مدهش ويفرح لكل مواطن مصري ليس هذا فقط، بل ذكر التقرير أن الرئيس السيسي تفاوض مع الشركة لإنتاج أكثر من 24 ونصف ألف ميجا وات جديدة كل تلك الأمور تجعلنا نفرح لما يحدث في البلد وعلى الجميع الصبر وسيرون إنجازات الرئيس السيسي في شتى المجالات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الرئيس السيسي الطاقة المتجددة الفائض من الكهرباء

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