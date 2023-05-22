الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نيافة الأنبا توما يترأس احتفال المناولة الأولى بكنيسة السيدة العذراء مريم بالهماص

كنيسة
كنيسة

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، احتفال المناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء مريم بالهماص.

شارك في الصلاة والاحتفال الأب جرجس ناروز، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي نبيل كميل، حيث بلغ عدد المحتفى بهم عدد خمسة عشر فردًا.

وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال انطلاقًا من الإنجيل، الذي تقدّمه لنا الليتورجيا اليوم، والاحتفال بالمناولة الاحتفالية، في الأحد الخامس من زمن الخماسين المقدسة.

وقال الأنبا توما، إن يسوع يتحدّث على الدوام بواسطة كلمات، وتشابيه سهلة، لكي يتمكّن الجميع من فهم الرسالة، وبالتالي من هنا يأتي القول بأنّه ينبغي على المسيحي أن يكون الطريق والحياة، "أنا هو الطريق والحق والحياة".

وأضاف الأب المطران: المسيح هـو الحياة، أي مصـدر الحياة، كما قال القديـس يوحنا: "فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس"، ويقول أيضًا: "الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية".

كذلك، تأمل نيافته في معنى أن نكون نورًا، وملحًا للأخرين، مؤكدًا أن هذين الاثنين كلاهيهما، ليسا من أجل نفسيهما: فالنور يضيء للآخرين، والملح يضفي نكهة على شيء آخر، أو يحفظه.

وتابع راعي الإيبارشية قائلًا: إن يسوع نفسه، نور العالم، قال لتلاميذه: إنّهم هُم أيضًا نور العالم. وهذا يعني أنّه إن قبلنا نور المسيح، والنّور، الذي هو المسيح، سنصير منيرين، ونشعّ نور الله!.

وأوضح نيافة المطران، أن هذا يتم من خلال تناول جسد الرب ودمه، فهو يحيا فينا، ونحن فيه، لذلك يُطلَبُ منّا أن نكون متَّقدِين بالحبّ: فلا يحدُثْ أن ينطفئ نورنا، ولا أن يختفي أكسجين أعمال المحبّة من حياتنا، ولا أن تنزع أعمال الشّرّ الهواء النّقي من شهادتنا.

وأشار الأنبا توما إلى إلى أهمية أن نكون نورًا، لإنارة الآخرين، وملحًا لتضفي نكهة على حياة الآخرين، مشبهًا ذلك بقوله: إن "البطاريّة"، التي يستعملها المسيحي للإنارة هي الصلاة". فالصلاة هي التي تُحيي، وتحافظ على النور المسيحي، لا بل هي التي تنير.

 

اقباط الكاثوليك الانبا توما حبيب الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية الخماسين الأحد الخامس الاحتفالية الاحتفال المناولة الأولى إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك إيبارشية سوهاج بكنيسة السيدة العذراء بلغ

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

محافظ السويس يستقبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس