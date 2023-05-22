في اليوم العالمي للمتاحف.. “الدستور” في أروقة المتحف السينمائي (صور)

واصل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية فعالياته احتفالا باليوم العالمي للمتاحف على مدار أسبوع، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة.

وتجولت “الدستور” في أروقة المتحف السينمائي الفريد لتكون أول المقتنيات استقبالا لوحة تعريفية بإمضاء الفنان العالمي شادي عبد السلام.

تسرد المقولة قضية شادي عبد السلام التي تمحورت في جميع أعماله الفنية قائلا: "منذ بدأت أعمل وأنا أعتقد أن لي قضية، قضيتي هي التاريخ الغائب أو المفقود، الناس الذين تراهم في الشوارع أو البيوت، في الحقول والمصانع لهم تاريخ، هؤلاء الناس أغنوا الإنسانية، كيف نعيدهم للدور نفسه، كيف نستعيد مساهمتهم الإيجابية والقوية في الحياة، لابد أولا أن يعرفوا من هم ؟ وماذا كانوا، وماذا قدموا لابد أن نوصل بين إنسان اليوم وإنسان الماضي لنقدم إنسان الغد، هذه هي قضيتي؟".

لتبدأ رحلتك التوثيقية بين مقتنيات الفنان شادي عبد السلام ابن الاسكندرية عام ١٩٣٠، ويكون أول محطاتها ركن الفنان الخاص، الذي يتواجد بداخله مكتبه الخشبي، ومكتبه ضخمة ملأتها الكتب في مختلف المجالات الحياتية التي تبلورت سينمائيا من خلال أعماله الفنية.

ليكون المتحف السينمائي محور اهتمام لزوار مكتبة الاسكندرية المصريين والأجانب للتعرف على تاريخ الفنان المصري، لتستكمل رحلتك وأنت تشاهد كواليس مجموعة من أهم الأفلام في مكتبة السينما المصرية بين التجهيز والتنفيذ، في عرض بانورامي يجمع بين اسكتشات رسمت بيديه الفنية ولوحات التنفيذ من كادرات مصورة من الأفلام السينمائية.

فالفنان شادي عبد السلام متعدد المواهب نجح في الجمع بين الإخراج السينمائي والرسم والتصوير وكتابة السيناريو وتصميم الملابس والديكورات ليكون شخصية فنية متكاملة وتتسم بالاتزان، لتعكس أعماله رؤيتَه الفريدة للثقافة المصرية القديمة وكذلك التراث الإسلامي والقبطي.

" واسلاماه، امير الدهاء، حديث المدينه، الناصر صلاح الدين، الخطايا، المظ وعبده الحامولي، من اهم روائع السينما المصرية، وليكون فيلم المومياء المحطة العالمية في تاريخ شادي عبد السلام ليتوج بعدد من الجوائز العالمية من خلال مشاركته الدولية، اهمهم جائزة "جورج سادول" في باريس لتختاره المؤسسة العالمية للسينما كواحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما العالمية.

لتبدأ مكتبة الاسكندرية تتويج مسيرة الفنان المصري العالمي شادي عبد السلام من خلال تجميع اعماله الفنية في متحف تم انشاءه عام 2002 وتم افتتاحة بمناسبة اليوبيل الماسي.

ليدمج المتحف الفني بين الحياة الفنية والحياة الشخصية للفنان شادي عبد السلام، ويبروزها بقسم خاص بمسيرته التكريمية التي نال عليها عديد من الجوائز والنياشين لجهوده الفنية في السينما المصرية.

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