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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

تسول
تسول

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة ضبط عاطلين كونا عصابة تخصص نشاطه الإجرامي باستغلال الأطفال المشردين في أعمال التسول والسرقة، حيث تبين أن المتهمين قاما باستقطاب الأطفال فاقدي الأهلية من المناطق العشوائية، بعد إغرائهم بتوفير مسكن وملبس ومأوى لهم وتوفير فرصة عمل يدر لهم مالا وفيرا، وقاما المتهمان باستغلال الأطفال في أعمال مخالفة للقانون من أعمال التسول والسرقة وتسريحهم في وسائل المواصلات طباعة جائلين.

وأوضحت التحقيقات أيضا أن المتهمين أجبرا ضحاياهم على ممارسة أعمال التسول بالإكراه، باستخدام وسائل تعذيب لإجبارهم على تنفيذ الأوامر التي يطلبونها منهم.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدي عليهم بالضرب، متخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وإيداع الأطفال أحد دور الرعاية.

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