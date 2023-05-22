“الأرصاد” تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم على محافظات مصر (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار، اليوم، على محافظات مصر.

وقالت في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الإثنين، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد وأيضا بعض المناطق من سيناء، منوهة بأنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت أن هناك استمرارا للرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير منذ، أمس، والساعات الأولى من اليوم، ولكن تدريجيا ستتلاشى على أغلب محافظات الجمهورية وتكون أجواء صافية على أغلب المحافظات، ومن المتوقع على مدار هذا الأسبوع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة ولكن أقل تأثيرا عن أمس فمتوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى على مدار الأسبوع الحالي بين 32 و33 درجة مئوية.

وأكدت أن الأتربة والرمال المثارة التي تشهدها البلاد منذ، أمس، ستنتهي بدءا من الغد حتى نهاية الأسبوع، منوهة بأن درجات الحرارة خلال فترات النهار تشهد ارتفاعا ولن تنخفض الانخفاض الملحوظ الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية بأجواء أشبه بالأجواء الصيفية، محذرة من التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة تحديدا بسبب أنها تسجل أعلى درجات الحرارة على مدار اليوم.

وحذرت غانم، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم التعرض للأتربة أو مغادرة المنازل اليوم، وعند المغادرة يجب ارتداء الكمامة بشكل ضروري.