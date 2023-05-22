خالد الشافعي: زيارة سلطان عمان لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري

قال خبير الاقتصاد الدكتور خالد الشافعي، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إلى مصر تعد الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة سيكون لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي في مصر بالإضافة إلى توطيد سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف “الشافعي” في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن أي زيارة خارجية بيكون لها مردود سياسي واقتصادي، لافتًا أن هناك علاقة طردية بين السياسة والاقتصاد فكلما نمت العلاقات السياسية زادت قوة العلاقات الاقتصادية من زيادة التبادل التجاري و إزالة كافة التحديات التي تواجه البلدان، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات والشركات والاتفاقات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن زيارة السلطان بن طارق لها فوائد كثيرة لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية على فتح شركات واتفاقيات جديدة مع الدول العربية، وذلك لتقليل الاعتماد على الدولار، مؤكدًا أن هناك استثمارات قائمة بالفعل بين مصر وسلطنة عمان.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امس الاحد في قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.