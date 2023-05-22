الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مركب فى النيل بالزمالك

حريق مركب في النيل
حريق مركب في النيل بالزمالك

انتدبت النيابة العامة بالقاهرة خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى لفحص حريق بمركب بنهر النيل بمنطقة الزمالك، وإعداد تقرير فنى ببداية الحريق ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال.

كما طلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الحادث؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

اشتعل حريق بمركب بمنطقة الزمالك، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد باشتعال حريق بمركب بمنطقة الزمالك، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وبإجراء المعاينة تبين أن الحريق اشتعل بمخلفات بمركب، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بما سبق.

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