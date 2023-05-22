الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الروم الأرثوذكس يلتقي طلاب برنامج التنشئة المسيحية في دير القديس جاورجيوس الحميراء

البطريرك
البطريرك

ترأس البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس القداس الإلهي في دير القديس جاورجيوس الحميراء البطريركي.

 

شارك البطريرك في القداس كل من الأساقفة أرسانيوس دحدل رئيس الدير، موسى الخصي، ورومانوس الحناة الوكيل البطريركي. 

 

كما شارك في القداس طلاب برنامج القديس يوحنا الدمشقي للتنشئة المسيحية بدمشق الذين يقومون بدورة قيادة في دير القديس جاورجيوس الحميراء.

 

بعد القداس كان لصاحب الغبطة لقاء أبوي بأبنائه الطلاب حدثهم فيه عن التنشئة بالمسيح والتي هي خبرة الحياة بالمسيح ليصبح الإنسان شاهداً لهذه الخبرة في عائلته وكنيسته ومجتمعه، واستمع منهم عن خبراتهم في هذه الدورة كما وهواجسهم وتطلعاتهم.

 

ومن الجدير بالذكر أن دورة القيادة امتدت لثلاثة أيام بصلوات مشتركة وأحاديث روحية ومحطات متنوعة وأنشطة هادفة ومحاضرات غنية بحثت في روحانية القيادة المسيحية بحسب الكتاب المقدس.

 

ارسانيوس ارثوذكس البطريرك يوحنا العاشر البطريرك يوحنا البطريرك القديس جاورجيوس الوكيل البطريركي بطريركي بطريرك الروم الارثوذكس بطريرك الروم

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ75% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى

تأجيل محاكمة متهمين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لـ20 يونيو

بعد مشاجرة مع زوجها.. سيدة تشعل النيران فى نفسها أمام أطفالها بأكتوبر

بأسلوب المغافلة.. حبس المتهم بسرقة الأدوية من الصيدليات فى الأميرية

تحرير 222 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس