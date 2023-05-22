بطريرك الروم الأرثوذكس يلتقي طلاب برنامج التنشئة المسيحية في دير القديس جاورجيوس الحميراء

ترأس البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس القداس الإلهي في دير القديس جاورجيوس الحميراء البطريركي.

شارك البطريرك في القداس كل من الأساقفة أرسانيوس دحدل رئيس الدير، موسى الخصي، ورومانوس الحناة الوكيل البطريركي.

كما شارك في القداس طلاب برنامج القديس يوحنا الدمشقي للتنشئة المسيحية بدمشق الذين يقومون بدورة قيادة في دير القديس جاورجيوس الحميراء.

بعد القداس كان لصاحب الغبطة لقاء أبوي بأبنائه الطلاب حدثهم فيه عن التنشئة بالمسيح والتي هي خبرة الحياة بالمسيح ليصبح الإنسان شاهداً لهذه الخبرة في عائلته وكنيسته ومجتمعه، واستمع منهم عن خبراتهم في هذه الدورة كما وهواجسهم وتطلعاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن دورة القيادة امتدت لثلاثة أيام بصلوات مشتركة وأحاديث روحية ومحطات متنوعة وأنشطة هادفة ومحاضرات غنية بحثت في روحانية القيادة المسيحية بحسب الكتاب المقدس.