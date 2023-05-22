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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنفانتينو يدعم فينسيوس جونيور بعد هجوم جماهير فالنسيا العنصرى

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بيانًا رسميًا بشأن الهجوم العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في مباراة فالنسيا.

وتعرض فينسيوس جونيور لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسياة أثناء مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.

ونشر إنفانتينو بيانًا عبر خاصية القصص بحسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام": "كامل التضامن مع فينسيوس جونيور، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في مجتمعنا وفيفا يقف بجوار كل اللاعبين الذي يقعون في مثل هذه المواقف؛ وتظهر أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا أنه يجب أن يكون هذا هو الحال".

وأضاف: "لهذا السبب عملية الثلاث خطوات موجودة في الفيفا وينصح بها على جميع مستويات كرة القدم، أولًا يتوجب إيقاف المباراة والإعلان ثانيًا، ومغادرة اللاعبين للمباراة والإعلان عبر إذاعة الملعب أنه في حالة استمرار الهجوم سيتم إلغاء المباراة، واستكمالها وثالثًا في حالة استمرار الهجوم يتم إيقاف المباراة ومنح الـ3 نقاط للفريق الخصم، هذه هي القواعد التي يجب أن تنفذ في كل البلاد وكل البطولات، بكل وضوح الحديث أسهل من العمل، ولكننا بحاجة لفعل ذلك وعلينا دعم ذلك عن طريق التعليم".
 

بيان إنفانتينو

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جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فينسيوس جونيور ريال مدريد فالنسيا

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