الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر يعلن خطة رعاية مرضى فقر الدم ومتابعة حملات التبرع

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن رعاية بنك الدم التابع للهلال الأحمر المركزي مرضي فقر الدم (أطفال الثلاسيميا والهيموفيليا) الذي يوفر لهم مشتقات الدم والأدوية اللازمة بشكل دوري ومنتظم.

وأكدت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني أن رعاية مرضى الدم يتم من خلال توفير سيارة نقل دم مجهزة لحملات التبرع، وشراء جهاز الطرد الذي تتم به عملية فصل مشتقات الدم، وتوفير المستهلكات اليومية التي يتم استخدامها لعمليات نقل الدم (قرب الدم الفارغة، المستلزمات الطبية).

وأضافت أنه يمكن متابعة حملات التبرع بالدم وتفاصيلها عن طريق التواصل علي الخط الساخن أو على رقم 01102062066، علمًا بأن شهر يونيو من كل عام هو شهر التبرع بالدم.

فقر الدم

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة "نشعر بمعاناتكم" لتسليط الضوء على المرضى الذين يعانون بشكل يومي من فقر الدم.

وأكدت أن الحملة تستهدف توفير الخدمات، والتوعية لهم، لا سيما أنهم يحتاجون لنقل الدم بصورة دورية من ٣-٤ مرات أسبوعيا.

وأشارت الهلال إلى أن الجمعية توفر ٥ بنوك للدم (القاهرة - الإسكندرية - البحيرة - الغربية - قنا) وحاليا يتم انشاء بنك الدم في سوهاج.

مرضى ألزهايمر

كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري حملة لدعم مرضى ألزهايمر، الذين يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات المقدمة لهم والإهمال نتيجة التقدم فى السن.

وأكدت أنها توفر دورا للمسنين المقتدرين ماديا وغير المقتدرين بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وبني سويف.

وأشارت تقديم العناية اللازمة لهم، كما يتم توفير الخدمات الأساسية والترفيهية لهم علاوة على جلسات الدعم النفسي.

وأوضحت أنه يتم توعوية مسئولي الدور، كما يتم توفير احتياجاتهم الأساسية قدر الإمكان، وأيضا إجراء زيارات مختلفة لتوفير الخدمات الصحية والدعم النفسي لهم، من خلال تخصيص الخط الساخن  15322.

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الهلال الأحمر المصري الخط الساخن الدعم النفسي الهلال الأحمر الهيموفيليا

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