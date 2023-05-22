14 يوليو.. أمير الغناء العربى يحيى حفلا غنائيا فى بيروت

يستعد أمير الغناء العربى، هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم 14 يوليو من العام الجارى 2023، والذى يوافق يوم الجمعة الثانية من شهر 7، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

ويقدم أمير الغناء العربى باقة متنوعة من أغانيه، والتى جاء أبرزها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

آخر أعمال هانى شاكر

طرح هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته الخاصة على موقع تداول الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل توقيع إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد.

عودة هانى شاكر للتمثيل

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير هانى شاكر أعلن عن عودته للتمثيل، بعد غياب دام لسنوات عديدة، من خلال عمل درامي متكامل يحمل توقيع المؤلف الكبير أيمن سلامة.