الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

14 يوليو.. أمير الغناء العربى يحيى حفلا غنائيا فى بيروت

هانى شاكر
هانى شاكر

يستعد أمير الغناء العربى، هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم 14 يوليو من العام الجارى 2023، والذى يوافق يوم الجمعة الثانية من شهر 7، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

ويقدم أمير الغناء العربى باقة متنوعة من أغانيه، والتى جاء أبرزها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.

آخر أعمال هانى شاكر

طرح هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، الأيام الماضية على قناته الخاصة على موقع تداول الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل توقيع إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد.

عودة هانى شاكر للتمثيل

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير هانى شاكر أعلن عن عودته للتمثيل، بعد غياب دام لسنوات عديدة، من خلال عمل درامي متكامل يحمل توقيع المؤلف الكبير أيمن سلامة.

أمير الغناء العربي هاني شاكر لبنان حفل غنائي الحفلات

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

الداخلية تضبط 262 قضية مخدرات و79 قطعة سلاح

أمن البحيرة يكثف جهوده لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة بقسم النوبارية

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء المجلس التأسيسى لـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار"

الرئيس السيسى: مصر مستمرة فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس