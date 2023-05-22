الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد مشاجرة مع زوجها.. سيدة تشعل النيران فى نفسها أمام أطفالها بأكتوبر

بنزين
بنزين

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة، في إشعال ربة منزل النيران بجسدها بعد تفاقم خلافاتها مع زوجها، وفارقت الحياة بعد عدة أيام من مكوثها داخل المستشفى للعلاج، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى تورط الزوج في الواقعة من عدمه. 

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من مستشفى أكتوبر المركزي باستقبال ربة منزل مصابة بحروق إثر ادعاء حريق بمنزلها ووفاتها لاحقًا لعدم استجابتها للعلاج، ووجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بالانتقال إلى مسرح البلاغ لبيان حقيقة الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

 وأفادت تحريات العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، أن الزوجة أشعلت النيران في جسدها بعد مشاجرة مع زوجها. 

وتبين كثرة الخلافات بين الزوجين وتفاقمها في الفترة الأخيرة، ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية جديدة بين الزوجين ما أدى لقيام الزوجة لسكب كمية من البنزين على جسدها وإشعال النيران به.

 وشاهدها أطفالها الذين صرخوا مستغيثين بوالدهم الذي أسرع بلف جسدها ببطانية ونقلها إلى المستشفى وظلت تحت الرعاية والعلاج لمدة 48 ساعة، حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها. 

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