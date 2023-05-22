الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مركز النشر العلمى المتميز لدعم الباحثين بجامعة الإسكندرية

افتتاح مركز النشر
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا، اليوم الاثنين، مركز النشر العلمي المتميز بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال تركي، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أميرة حمدان، مدير مركز النشر العلمي المتميز، والدكتور أحمد يونس، وكيل العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آلاء جعفر، مدير المكتبة الرقمية، والدكتورة أميرة أبوالفتوح، والدكتورة بريهان سالم، مساعدتى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفي كلمته، أكد  نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا الهدف من إنشاء المركز، وهو تأسيس جيل من الباحثين على دراية بقواعد وأسس النشر العلمي، وخلق الوعي لدى الباحثين بحقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية، فضلاً عن مد الجامعة بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار بالجامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي، لافتاً إلى أن المركز يتكون من ثلاثة مكاتب رئيسية، هى: مكتب مكافآت النشر العلمي المتميز، ومكتب أبحاث جامعة الإسكندرية، ومكتب الدعم الفني.

- المركز يهدف لتشجيع النشاط البحثى والباحثين على نشر أبحاثهم العلمية فى مجلات مفهرسة عالميًا

 ولفت "الغندور" إلى أن افتتاح المركز يأتي تشجيعا للنشاط البحثي والباحثين على نشر أبحاثهم العلمية في مجلات مفهرسة عالمياً، مما يسهم في رفع مستوى البحث العلمي بالجامعة بتنظيم دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح جوائز مالية للباحثين ودعم مصاريف النشر، فضلاً عن جمع النتائج لجامعة الإسكندرية المصنف منها وغير المصنف، والكتب والمؤتمرات، وما يتم نشره باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو أى لغة أخرى بشكل مستمر، والوقوف على مركز جامعة الإسكندرية الحقيقي في النشر العلمي للقيام بدراسة تحليلية عن أبحاث الجامعة، وتسويق أبحاث الجامعة إلكترونيًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكات الأكاديمية، وإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس.

فيما أكدت الدكتورة أميرة حمدان أن مكتب الدعم الفني يهدف لرفع مستوى البحث العلمي بالجامعة لتحسين تصنيف الجامعة، ومساعدة الباحثين في كل ما يتعلق بعملية النشر العلمي، ومراجعة وتحسين صفحات أعضاء هيئة التدريس على المواقع الخاصة بتعريف الهوية، وتوطيد التعاون والشراكة بين الجامعة والناشرين والمؤسسات العلمية على المستوى المحلي والدولي، وإقامة ورش عمل للتعريف بواقع النشر العلمي في الجامعات المصرية والعربية، وتنظيم دورات عن أخلاقيات البحث العلمى وكذلك عن الملكية الفكرية لطلاب الدراسات العليا للتعريف بخطورة الانتحال العلمي، والفرق بين الانتحال العلمي والاقتباس العلمي.

افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
افتتاح مركز النشر العلمي المتميز لدعم الباحثين
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