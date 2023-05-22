الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الإيرانى يعين قائدًا بالحرس الثورى رئيسًا لمجلس الأمن القومى

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

 قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قرر تعيين القائد بالحرس الثوري، علي أكبر أحمديان، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا لعلي شمخاني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، على التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

وكان له حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود، ووقّع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية، في أبريل، لإنهاء خلافات سياسية استمرت لسنوات بين البلدين.

الحرس الثوري أحمديان شمخاني علي أكبر أحمديان ابراهيم رئيسي المجلس الأعلى للأمن القومي

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