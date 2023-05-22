سيدة ترفع دعوى خلع: "جوزي يعرف 3 ستات.. ومرتبط بعلاقة مع زميلته في الشغل"

رفعت سيدة عشرينية دعوى خلع بمحكمة الأسرة في زنانيري بالقاهرة تحمل رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد زوجها "إسلام .ع" لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زميلته بالعمل.

وقالت “حنان.ح” لـ"الدستور": “زوجي اسم وليس على مسمى، فلم يعلم عن الإسلام شيء، عشت معه 3 سنوات والحزن يملأ قلبي، وكل يوم أبكى وادعى من كل قلبي أن أتخلص من تلك الزيجة حتى فاض بي الكيل وقررت خلعه فى أقرب وقت”.

وتابعت “الزوجة”: “لم اكتشف خيانته إلا بعد إنجاب ابننا حمزة فكنت طوال الوقت مشغولة بابننا وبكاءه ومرضه ولم أتخيل مطلقا بأنه من ناحية أخرى يترك كل أمور بيته وينشغل بصديقاته في العمل وعلى الإنترنت”.

وأضافت: “فى بداية الأمر اكتشفت ارتباطه بعلاقات عاطفية وسيئة مع 3 سيدات على الإنترنت ويتقابل معهن جميعا فتركت المنزل بعد مشاجرة كبيرة وبعد فترة وعدني بأنها ستكون آخر مرة وطلب مني الجميع تحمله من أجل ابننا”.

واختتمت: “أخيرا اكتشفت ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زميلته بالعمل وأصبح طول الوقت غير متواجد بالمنزل أو متواجد ويتشاجر معي على أتفه الأسباب ووصل بيه الأمر إلى تعديه بالضرب المبرح علي فتركت المنزل وطلبت منه الطلاق بالمعروف لكنه رفض وحاول إرجاعي لكني رفضت وقررت خلعه”.