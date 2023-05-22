لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

تمر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأزمة جديدة قد تهدد بقاءها، تتعلق بتمرير الموازنة العامة للدولة الجديدة لعامي 2023- 2024، فيما يسابق نتنياهو الزمن لتمرير الميزانية وحل الخلاف قبل يوم 29 مايو المقبل، إذ في حال فشل تمرير الميزاينة قبل هذا الموعد، سيتم حل الكنيست من تلقاء نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

نتنياهو في سباق مع الزمن لحل الأزمة، إذ تجرى المفاوضات الأخيرة لتمرير الميزانية، التي يعوقها أزمتان مع حزبي أغودات إسرائيل وعوتسما يهوديت- لم يتم حلهما بعد.

حسب تقرير لصحيفة معاريف نُشر اليوم الإثنين، فإنه على الرغم من الديناميكيات الإيجابية وبعض التفاهمات، لا توجد حتى الآن اتفاقيات نهائية بين الحكومة والحزبين محل الخلاف بشأن مسألة الأموال التي يطلبان الحصول عليها ضمن الميزانية.

مطالب وتهديدات

يرجع سبب الأزمة إلى أن وزيرا حزب أغودات إسرائيل ( يتسحاق غولدكنوبف ومئير فوروش ) غاضبان من عدم تنفيذ اتفاق الائتلاف لزيادة 612 مليون شيكل لميزانية يشيفوت في وقت مبكر من عام 2023. بينما رئيس عوتسما يهوديت، الوزير إيتمار بن غفير، يحتج ضد عدم تحويل جميع الأموال الموعودة في اتفاق الائتلاف إلى وزارة النقب، الجليل بقيادة ممثل الوزير في حزبه يتسحاق فاسرلاف.

وجه حزب أغودات إسرائيل تهديدًا محددًا، بموجبه إذا لم يتم تلبية مطالبه بالميزانيات، فإن جميع أعضاء أغودات إسرائيل الأربعة سيصوتون ضد الميزانية يوم الأربعاء القادم.

في المقابل، لا يهدد أعضاء "عوتسما يهوديت" بإسقاط الحكومة بالتصويت ضد الميزانية، لكنهم يلمحون إلى أنهم لن يدعموها إذا لم يتم تحويل الأموال اللازمة.

محادثات مكثفة

أجرى ممثلو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات مع أعضاء حزبي أجودات إسرائيل، وعتسما يهوديت، في محاولة لسد الثغرات. لكن المحيطين بنتنياهو يرددون ويؤكدون: "ميزانية الدولة لن تفتح من جديد". ويعتقد التحالف أنه سيتم التوصل إلى الاتفاقات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل التصويت النهائي.

في بداية جلسة مجلس الوزراء أمس (الأحد)، ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة وهاجم بشدة الحكومة السابقة وكبار أعضائها، وهم الآن قادة المعارضة قائلا: لقد وعدنا وأوفينا باستعادة الأمن القومي. لقد فعلنا ذلك، واستعدنا الردع بعملية "السهم الواقي"، ويجب أن نحمي الحكومة ومن أجل ذلك يجب علينا تمرير الميزانية.

أضاف نتنياهو :"لدي بعض الخبرة في هذا، لقد مررت تقريبًا 20 ميزانية دولة ويمكنني أن أقول لكم إن الحجج تظهر دائما في اللحظة الأخيرة. هناك دائما حجج ولكن أعتقد أننا سنتغلب عليها، أقترح على خصومنا السياسيين عدم تطوير التوقعات".