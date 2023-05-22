الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير اليابانى بالقاهرة: هناك توجه كبير فى زيادة الاستثمارات بمصر (فيديو)

أوكا هيروشي
أوكا هيروشي

قال أوكا هيروشي، السفير الياباني في القاهرة، إن العلاقات بين اليابان ومصر كانت ولا تزال دائما جيدة.

علاقات مصرية يابانية تمتد لأكثر من 160 عامًا

وتابع، خلال لقاء خاص بالقناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أنه منذ زيارة وفد الساموراي مصر منذ أكثر من 160 عامًا أصبحت هناك علاقات ثنائية جيدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زار مصر مؤخرًا، وكانت هناك مباحثات ممتازة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجرى الاتفاق على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبالتالي نستطيع أن نعمل معًا ليس فقط على صعيد تقوية العلاقات الثنائية، ولكن نستطيع أن نعمل على معالجة قضايا إقليمية، مثل القضية الفلسطينية أو السودان، أو حتى القضايا الدولية، وهذا يشير إلى نضج وقوة العلاقات بين البلدين.

تقوية العلاقات التجارية بين مصر واليابان

وعلى المستوى الاقتصادي، أضاف أن "هناك دورا كبيرا علينا أن نلعبه لتقوية العلاقات التجارية بين مصر واليابان وكذلك الاستثمارات اليابانية، وهذا هو أحد الأمور التي أكد عليها رئيس الوزراء الياباني، مع منتدى الأعمال المصري الياباني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة، ولكن في الواقع هناك توجه كبير في زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، حيث تمت مضاعفتها في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن "من ضمن مجالات الاستثمار الجديدة من اليابان في مصر هي محطة توليد الكهرباء من الرياح وإنشاء ميناء مخصص للسيارات بميناء بورسعيد، وهناك الكثير من الاستثمارات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار تلك الكميات الهائلة المتاحة في مصر الآن، مثل الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقناة السويس والهيدروجين الأخضر وكل هذه المواد والأهم في هذا الصدد هي المتعلقة بالجودة، حيث إن مصر لديها موهبة ومهارة محلية على سبيل المثال الشركات اليابانية تنتج السيارات، ومصر تنتج مكونات السيارات بمستوى يطابق معايير الجودة اليابانية، وبالتالي يعتبر هذا أهم المحاور التي نرغب في تعزيز المشترك فيها بين البلدين".


 

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