قبل غلق باب المشاركة.. كل ما تريد معرفته عن التقديم لمشروع "ابدأ حلمك" بالعريش

أيام قليلة ويغلق باب المشاركة واستقبال طلبات التقدم لمشروع "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، إذ أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك ضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات، تقيمها وزارة الثقافة بسيناء في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بأرض الفيروز.

لذا نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل التقديم في ورشة ابدأ حلمك" لأبناء العريش ومحافظة شمال سيناء؛ فهناك طريقتين:

أولا: سحب استمارات التقديم في ورشة "ابدأ حلمك" من قصر ثقافة العريش

ثانيا: التقديم إلكترونيا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/stEPY

جدير بالذكر أنه تم تحديد يومي 26 و27 من الشهر نفسه لإجراء الاختبارت للمتقدمين، وتمثل محافظة شمال سيناء بداية انطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل أيضًا محافظتيِّ قنا والمنوفية في وقتٍ لاحق.

ومن المقرر أن يتولى التدريب في ورشة "ابدأ حلمك" بالعريش، المخرج المسرحي عصام السيد، عضو اللجنة الفنية للمشروع، ومعه نخبة من المدربين المتخصصين، إذ يجرى البدء في التدريبات فور الانتهاء من إجراء الاختبارات للمتقدمين وتحديد المقبولين.

مشروع "ابدأ حلمك"

يُشار إلى أن "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د.هاني كمال.

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجرى حاليًا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.