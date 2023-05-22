وفد رهباني روسي يزور الأديرة القبطية والآثار المصرية

زار وفد من الرهبان والراهبات من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة المطران ديونيسيوس مطران فوسكريسينسك ومستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو، مصر وذلك بغية عمل جولة في الأديرة القبطية العامرة، وبعض الآثار المصرية.



استقبل الوفد نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة والآباء الرهبان: القس داود الأنطوني كاهن الجالية القبطية في روسيا، والقس صليب الأنبا بولا والقس بيمن الأنبا بولا، عن نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر لجنة الرهبنة بالمجمع المقدس، والدكتور أنطون ميلاد.



وبدأت جولة الوفد الرهباني الروسي بزيارة كنائس مصر القديمة والمتحف القبطي ودير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة حيث استقبلتهم، رئيسة الدير وبعض من راهباته، ومزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والكنيسة البطرسية، استقبلهم بعدها قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة.



توجه الوفد إلى الصحراء الشرقية حيث زاروا دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر وصعدوا مغارة القديس أب الرهبان، وزاروا الكنيسة الاثرية، والتقوا رئيس الدير نيافة الأنبا يسطس، الذي حدثهم عن الرهبنة القبطية وآبائها الكبار والحياة الديرية.

كما زاروا دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والتقوا نيافة الأنبا دانيال وعدد من رهبان الدير.



و زار الوفد أيضًا العاصمة الإدارية الجديدة حيث انضم إليهم وفد آخر برئاسة المطران سيرافيم مطران إقليم بنزا.

توجه الجميع بعدها إلى برية شيهيت حيث زاروا أديرة القديس مقاريوس الكبير، والبرموس والسريان.

وزار الوفد دير القديس الأنبا بيشوي والتقوا نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، الذي حدثهم عن الحياة الديرية ومبدأ التدرج في حياة الراهب داخل الدير والتحديات المعاصرة التي تواجه الرهبان.

ثم توجهوا إلى الجيزة حيث زاروا منطقة الأهرامات استقبلهم بعدها نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس في كنيسة القديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام.



زار الوفد أيضًا دير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم، وكانت لهم جلسة مع رئيسة الدير تاماڤ أدروسيس وقدمت لهم بعض الهدايا، وتباركوا برفات القديسين الموجودة بالدير، ثم زاروا كنيسة السيدة العذراء المغيثة وبعدها توجهوا لزيارة المتحف القومي للحضارة ثم كنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

وزارهم في نهاية اليوم نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا لتوديعهم قبل السفر، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولنيافته وللآباء المرافقين لهم، ولكل من قابلوهم خلال جولاتهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعربوا عن سعادتهم بالأماكن التي زاروها.