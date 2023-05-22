الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 لاعبين على رأس أولويات أرتيتا لتعاقدات أرسنال الصيفية

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا

تثق إدارة نادي أرسنال في قدرتها على التعاقد مع الثلاثي ديكلان رايس، وماسون ماونت، وإلكاي جندوجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأرسنال خاض منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، ولكنه خسر صراع اللقب في الجولات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن ميكيل أرتيتا يضع تعزيز وسط ملعب الفريق على قائمة أولوياته في الموسم المقبل ويستهدف بشكل أساسي ديكلان رايس، لاعب وسط وست هام والذي سينتهي عقده مع النادي بحلول الصيف المقبل.

ويرغب أرسنال في إضافة الإبداع في موقع أكثر تقدمًا وهو ما دفعه للسعي وراء ماونت، على الرغم من المنافسة الكبيرة مع ليفربول ومانسشتر يونيتد، وكذلك رغبة تشيلسي في تمديد عقد اللاعب.
وأبدى أرسنال اهتماما ملموسا بالتعاقد مع إلكاي جندوجان، خاصة أن أرتيتا سبق له العمل مع اللاعب الألماني في مانشستر سيتي ووضعه كبديل مثالي لجرانيت تشاكا.
وبات تشاكا قريبًا من الرحيل عن صفوف فريق أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام من نادي باير ليفركوزن الألماني بضمه.
ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 81 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، وبطل الموسم الجاري.

أرتيتا ميكيل أرتيتا ديكلان رايس ماسون ماونت إلكاي جندوجان الانتقالات الصيفية

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