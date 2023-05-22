جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الداخلية والزمالك في الدوري المصري الممتاز، ونيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب كل من مباراتي إنجلترا مع تونس، وأوروجواي مع العراق، في كأس العالم تحت 20 عامًا بالأرجنتين.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الاتحاد السكندري X المصري البورسعيدي: في الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT.

- الداخلية X الزمالك: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT.

- المقاولون العرب X طلائع الجيش: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- نيوكاسل يونايتد X ليستر سيتي: في الساعة العاشرة، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- روما X ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- إمبولي X يوفنتوس: في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

- فرنسا X كوريا الجونبية: في الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

- إنجلترا X تونس: في تمام الساعة التاسعة مساءً ، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium و قناة Bein Sports HD المفتوحة.

- جامبيا X هندوراس: في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وتُذاع المباراة على beIN Sports 3 HD Premium.

- أوروجواي X العراق: في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium و قناة Bein Sports HD المفتوحة.