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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 590 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

جريدة الدستور

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 590 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية قائدي الدراجات النارية

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