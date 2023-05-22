إصابة 8 نجارين بالشرقية بعد سقوطهم من أعلى سقالة أثناء عملهم

أُصيبَ ثمانية نجّارين مسلّحين من أبناء محافظة الشرقية إثر وقوع حادث سقوط سقالة أثناء ممارستهم العمل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. استقبل مستشفى السعديين المركزي في دائرة مركز منيا القمح، كلا من "عبد الرحمن. س. ع" البالغ من العمر 25 سنة، نجار مسلّح ومقيم في الحميدية، الذي أُصيب بشكل مشتبه به بعد الارتجاج، و"محمد. ع. ع" البالغ من العمر 49 سنة، مقيم في كفر سلامة، والذي أُصيب بشكل مشتبه به بعد الارتجاج، و"مؤمن. ح. ع" البالغ من العمر 19 سنة، مقيم في الحميدية، والذي أُصيب بكدمات وسحجات متفرقة في جسده، و"ماهر. م. ت" البالغ من العمر 52 سنة، مقيم في مين يزيد، والذي أُصيب بكدمات وسحجات متفرقة في جسده، و"أمين. ي. ع" البالغ من العمر 21 سنة، مقيم في الحميدية، والذي أُصيب بكدمات وسحجات في جسده، و"محمد.س.م" البالغ من العمر 26 سنة، مقيم في ميت يزيد والذي أُصيب بشكل مشتبه به بعد الإرتجاج، و"عبد الصمد.ع.م" البالغ من العمر 31 سنة، مقيم في الحميدية، والذي أُصيب بكدمات وسحجات في جسده، و"أحمد. ب. م" البالغ من العمر 35 سنة، والذي أُصيب بكدمات وسحجات في جسده. جميعهم نجّارون مسلّحون.

وتبيَّن أنَّ حادثَ سقوطِ سقالةٍ وقعَ عليهم جَمِيعًا أثناء مزاولتهم العَمَلِ في العاصِمةِ الإداريةِ، ما أدى إلى إصابتهم.

وتم نقلهم لمستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم.