الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالي - عدد من بطاقات الائتمان – 3 هواتف محمولة – سيارة "ملك أحدهم".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(12,500,000مليون جنيه تقريبا).