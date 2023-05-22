الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ضبط صاحب مخبز جمع بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية في المعصرة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز، كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين. 

 وأوضحت الأجهزة الأمنية،استخدامه لها في الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم، باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون

 وعثر بحوزته على (عدد من  البطاقات التموينية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الأرباح .

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة المعصر

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