ضبط صاحب مخبز جمع بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز، كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين.

وأوضحت الأجهزة الأمنية،استخدامه لها في الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم، باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون

وعثر بحوزته على (عدد من البطاقات التموينية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الأرباح .