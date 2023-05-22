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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وست هام يوافق على رحيل ديكلان رايس نهاية الموسم

ديكلان رايس
ديكلان رايس

وافقت إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي على رحيل ديكلان رايس، لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ديكلان رايس مع وست هام بحلول 30 يونيو 2024، مع وجود شرط يتيح لإدارة النادي تمديد العقد لموسم واحد.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ديكلان رايس حصل على وعد شرف من الإدارة بالسماح له بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

ولعب ديكلان رايس 48 مباراة بقميص وست هام خلال الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.
وأشارت إلى أن النادي سيسمح برحيل ديكلان رايس وجمع قيمة الصفقة، بجانب الأموال الإضافية لتقوية الفريق في الموسم المقبل.
وستسمح إدارة وست هام لديكلان رايس بالرحيل في حال تلقي عرض قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، وقد تقبل بـ100 مليون إسترليني، بالإضافة إلى لاعب مقابل رحيله.
وسبق أن رفض ديكلان رايس عرضًا للتجديد لوست هام منذ عام ونصف، يقتضي بحصوله على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف عام 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 243 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

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