وزير التموين يبحث سبل تطوير أسواق اليوم الواحد والجملة بمصر

شارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلا عن الحكومة المصرية في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين المنعقد حالياً بالعاصمة روما ويمتد خلال الفترة من ٢٠ لـ٢٢ مايو.

واستقبله فور وصوله إلي روما السكرتير العام لاتحاد المزارعين والاتحادات الخاصة بالزراعة والصناعات الغذائية في إيطاليا ومحافظ روما ورئيس اتحاد أسواق المزارعين في إيطاليا، ومدير عام اتحاد أسواق الجملة، وكان برفقة السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وبدأت مراسم الجمعية العمومية بكلمة ترحيب من رئيس اتحاد الزراعة الإيطالي عقبه كلمة للرئيس المنتخب الجديد لاتحاد التحالف العالمي لأسواق المزارعين، وكلمة للمفوض السامي للحكومة الإيطالية للأمن الغذائي الذي قام بزيارة مصر في الفترة الماضية ثم رئيس اتحاد أسواق الجملة الإيطالي، وسوف تستكمل خلال اليومين القادمين لقاءات مع الجهات المعنية في هذا الشأن إلى جانب لقاءات مع الشركات التي ستبدأ في الاستثمار في مصر.

كما ألقي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كلمة مصر أمام الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين على مستوى العالم والتي عقدت في روما بإيطاليا.

وأكد في كلمته على التعاون الوثيق بين مصر وايطاليا وكل اتحادات العالم، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تضرب بجذورها فى التاريخ وأن التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وإيطاليا وتبادل الخبرات فى كل المجالات يشهد تقدما مستمرا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بإيطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذه الأسواق بمصر، مضيفًا أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ نفس الفكرة في تطوير أسواق اليوم الواحد الموجودة في كافة ربوع مصر، وكذلك دعم إنشاء أسواق الجملة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الاتحاد الأوروبي.

وتأتي مشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذه الاجتماعات فى إطار اهتمام مصر بقضية الأمن الغذائي فى ظل الظروف العالمية الحالية، وكذلك حرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الإيطالي في هذا المجال.