"الحماية المدنية" تسيطر على حريق التهم مقهى فى المهندسين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل مقهى بشارع السودان المهندسين، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل مقهى بشارع السودان المهندسين بالجيزة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل مقهى وقع بمنطقة شارع السودان المهندسين بالجيزة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.