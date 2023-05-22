الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق التهم مقهى فى المهندسين

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل مقهى بشارع السودان المهندسين، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل مقهى بشارع السودان المهندسين بالجيزة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل مقهى وقع بمنطقة شارع السودان المهندسين بالجيزة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل فتاة حرضها على سرقة والدها 15 يومًا

مستشفى طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وزير الصناعة: مصر تتجه نحو التوسع فى التبادل التجارى مع سلطنة عمان

"الزراعة": الخوخ والبطيخ فى الأسواق خاليان من المواد المسرطنة

مقتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب مشادة كلامية بالجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل