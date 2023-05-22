الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة ديلر مخدرات للجنايات لترويجه الفودو في الجيزة

ديلر
ديلر

أحالت النيابة العامة بالجيزة ديلر مخدرات للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج الفودو على عملائه بالجيزة.

وكانت النيابة العامة بحبس المتهم وطلبت من رجال المباحث الجنائية، سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

- تفاصيل الواقعة

وكان ضباط مديرية أمن الجيزة، قد تمكنوا من القبض على مسجل خطر، متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو، قبل ترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تردد مسجل خطر بين عدد من الأشخاص متعاطي المواد المخدرة في الهرم، لترويج الحشيش بينهم، و تمكن رجال المباحث من رصد وتتبع تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. 

- اعترافات المتهم

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازة المخدر لترويجه بين عملائه، والهاتف للتواصل معهم وتسهيل توصيل المخدر لهم، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته. 

وأرشد المتهم عن عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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