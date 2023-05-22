أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب في الجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات مقتل شاب طعنا بالسكين في منطقة الجمالية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.