اعترافات المتهمين بقتل سيدة لسرقة 3 آلاف دولار بالقاهرة الجديدة

أقر المتهمين “سماح .ع” خادمة، و"عبدالعظيم .ف"، و"عصام .م" وشهرته "الإكس" بقتل سيدة لسرقة ٣٠٠٠ دولار من داخل محل سكنها بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليها “فريدة .ح” ٥٦ عاما باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات تحقيق بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن، وأن المتهمة الأولى تعمل خادمة فى المنازل وهى من ترشدهم وتساعدهم على دخول المسكن وسرقته وتمكنوا من سرقة ٦ مساكن بمحيط القاهرة الجديدة بذات الأسلوب.

كما أقر المتهمين الثانى والثالث بأنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من المتهمة الأولى تخبرهم بأنها تعمل هذه الأيام لدى سيدة تمتلك دولارات طائلة واتفقنا سويا على يوم للتسلسل ليلا لسرقة تلك الأموال، وأكدت علينا عدم غلق الباب جيدا حتى نتمكن من الدخول بسهولة.

لكن فور وصولنا كان هناك صعوبة فى فتح الباب فاتصلنا بها هاتفيا لتفتح لنا الباب من الداخل وفور دخولنا شعرت بنا المجنى عليها وظلت تصيح وتصرخ فقمنا بطعنها بالسلاح الأبيض عدة طعنات فسقطت جثة هامدة، وتمكنا من سرقة ٣٠٠٠ دولار و١٠ آلاف جنيه مصري وقرطاج ذهبي تمكنا من بيعه بمبلغ ٣٠ ألف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع يفيد بالعثور على جثة سيدة بها عدة طعنات داخل محل سكنها بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمة الأولى وأقرت بإرتكاب الواقعة وأرشدت على باقى المتهمين وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.