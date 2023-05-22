زلزال جديد فى تركيا بقوة 3.76 درجة على مقياس ريختر

ية

رصدت محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ هزة أرضية جديدة في الأراضي التركية، بلغت قوتها 3.76 درجة على مقياس ريختر.

تأتي الهزة في الأراضي التركية بعد أقل من 24 ساعة من زلزال آخر رصدته محطات الزلازل في مصر، في الأراضي التركية، تجاوزت قوته حاجز الـ4.5 درجة على مقياس الزلازل.

ووقعت الهزة الأرضية الجديدة، صباح الإثنين، بالقرب من أنطاليا، بقوة 3.76 درجة، وعلى عُمق 3.42 كيلومتر.

ولم ترد أي بيانات حول وقوع خسائر جراء الهزتين الأرضيتين الأخيرتين في الأراضي التركية.