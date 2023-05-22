الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر الهيروين في التجمع

الهيروين
الهيروين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار. 

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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