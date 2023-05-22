الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة العمانى: تنظيم معرض دائم للمنتجات فى مصر

قيس بن محمد يوسف
قيس بن محمد يوسف

صرح قيس بن محمد يوسف، وزير التجارة والصناعة العماني، بأن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وصلت نسبتها لـ80.8%، وأن تكلفة حجم التبادل التجاري بعام 2021 وصلت لـ566 مليون دولار، وبعام 2022 وصلت التكلفة لـ1023 مليون دولار.

وأشار قيس بن محمد إلى أن الصادرات العمانية إلى جمهورية مصر العربية في عام 2022 سجلت 760 مليون دولار، لافتًا إلى أن الواردات العمانية إلى مصر بعام 2022 سجلت 248 مليون دولار.

وأكد وزير التجارة والصناعة العماني أن أهم المنتجات المستوردة من مصر الخضروات والفواكه، وأهم المنتجات المصدرة إلى مصر الحديد والمواد الكيماوية.

وأوضح أن عدد المشروعات المصرية المرخصة في سلطنة عمان وصل لـ1546 حتى نهاية 2022، مضيفًا أنه بلغت القيمة الإجمالية للمساهمة المصرية لحوالي 208 ملايين دولار.

وأشار إلى أن أوجه التعاون الاقتصادي المستقبلية هي العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية بين البلدين من خلال الاستفادة من اتفاقية الكوميسا، وأيضًا تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد قيس بن محمد أنهم يعملون على دراسة تحقيق التكامل الصناعي في المجالات الواعدة، وأيضًا إقامة معرض دائم للمنتجات العمانية في مصر، وإنشاء فرع للدراسات والبحوث الاقتصادية في سلطنة عمان.

إقامة معرض التجارة والصناعة التجارة البينية التبادل التجاري التجارى

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