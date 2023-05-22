التقرير الطبي لشاب أصيب بطعنات على يد عاطلين في مصر الجديدة

تسلمت نيابة مصر الجديدة التقرير الطبي لشاب أصيب بطعنات على يد عاطلين أثناء سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة.

وجاء في التقرير الطبي للمجني عليه أنه مصاب بطعنات وجروح عميقة وقطعية تستلزم العلاج أكثر من 21 يوما.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقال إنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه (شخصين "مجهولين") وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.