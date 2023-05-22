توريد نحو 131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون بالغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، التى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.