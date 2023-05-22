الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل اجتماعه بأيام..

"الأعلى للثقافة" يعلن عن القوائم القصيرة المرشحة لجوائز الدولة

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمى عن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق). 

وتضم القوائم القصيرة الأسماء التى انتهت إليها لجان الفحص فى المجالات الثلاثة (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)، والتى سيصوت عليها المجلس خلال اجتماعه التاسع والستين المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، وذلك على النحو التالى:

أولا: المرشحين لجائزة النيل للمبدعين المصريين
فى الفنون:
أ.د/ عبد السلام عيد
الفنان/ يحيى الفخرانى
(التنافس على جائزة واحدة)

فى الآداب: 
الشاعر/ محمد إبراهيم أبو سنة
المرحوم أ. د/ محمد عنانى
(التنافس على جائزة واحدة)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ صابر عرب
أ.د/ على الدين هلال
(التنافس على جائزة واحدة)

ثانيًا: المرشحين لجائزة النيل للمبدعين العرب
الفنان/ ضياء عزاوى (العراق)
أ.د/ عبد الله الغذامى (السعودية)
(التنافس على جائزة واحدة)

ثالثًا: المرشحين لجوائز الدولة التقديرية
فى الفنون
أ.د/ أشرف زكى
أ.د/ دليلة الكردانى
أ.د/ مجدى البيلى
أ/ نهى برادة
أ/ هانى شنودة
أ.د/ هناء ضاحى
(التنافس على ثلاث جوائز)

فى الآداب
المرحوم أ.د/ عبد الرحيم الكردى
أ/ هالة البدرى
أ.د/ صابر عبد الدايم
أ.د/ أحمد يوسف
أ/ حسين القباحى
أ.د/ أحمد تيمور
(التنافس على ثلاث جوائز)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ إسماعيل جمعة
أ.د/ السيد فليفل
أ.د/ الغريب زاهر
أ.د/ حسام لطفى
أ.د/ حسن السعدى
أ/ صلاح سالم
أ.د / عادل عبدالله
المستشار/ عبد المجيد محمود
(التنافس على أربع جوائز)

رابعًا: المرشحين لجائزة الدولة للتفوق
فى الفنون
المخرج/ أحمد إسماعيل
أ.د/ رانيا يحيى
السيناريست/ عمرو سمير عاطف
الفنان/ فتحى عفيفى
(التنافس على جائزتين)

فى الآداب
أ/ حسن عبد الموجود
أ/ فتحى عبد السميع
الروائى/ محمد إبراهيم طه
المرحوم أ. د/ مصطفى سليم
(التنافس على جائزتين)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ أحمد رجب
أ.د/ السيد سليمان
أ.د/ حسن سلامة
أ.د/ خلف الميرى
أ.د/ محمد المنسى
أ.د/ هناء الجوهرى
(التنافس على ثلاث جوائز)

جدير بالذكر أن الأخذ بالتصويت على قوائم قصيرة صدر العمل به فى عام 2017 وتم تطبيقه فى العام التالى 2018.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور هشام عزمي جوائز الدولة القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة

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