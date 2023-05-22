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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في تصادم نقل وملاكي بالقاهرة الجديدة

تصادم نقل وملاكي
تصادم نقل وملاكي

أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى أعلى الطريق في القاهرة الجديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في القاهرة الجديدة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث. 

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