حقيقة إيداع البلوجر سارة محمد دار أيتام بعد حادث فقد بصرها

استمرت "البلوجر" سارة محمد في تصدر التريند، والسيطرة على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منذ أن تعرضت لحادث أفقدها بصرها، وعقب الحادث تعايشت سارة مع الأمر وظلت تظهر لمتابعيها بشكل مستمر، حيث نالت تعاطف الجميع من مختلف الدول العربية.

حقيقة إيداع البلوجر سارة محمد دار أيتام

ولكن انتشرت أخبار مؤخرًا حول أن تم نقلها لدار أيتام، حيث أنها لم تستطع هي وأهلها التكيف مع ظروف فقدانها لبصرها، وذلك ما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث أثارت الأخبار جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا لما انتشر حول إنتقالها لدار أيتام.

ولكن البلوجر سارة محمد خرجت عن صمتها وتوضح حقيقة وضعها بدار أيتام، وعن طريق فيديو عبر حسابها الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام" نفت خلال الأنباء التي تقول أن تم إيداعها بدار أيتام.

سبب رحيلها عن منزلها

وقالت إنها تمر بحالة نفسية سيئة تمنعها من البقاء في مكان تعرضت به للظلم والقهر، وفق تعبيرها، وأوضحت أنها تقوم بشكل يومي بالصراخ ، وأن أصبح لديها "فوبيا"، ولذلك تقوم بزيارة طبيبها بشكل يومي.

وأكدت أنها أنتقلت بالفعل من منزلها، ولكن للعيش بمنزل عمها وليس دار أيتام، وأوضحت أن هذا جعلها سعيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن البلوجر سارة محمد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، وذلك بسبب تعرضها لحادث مروع أثناء وجودها مع خطيبها في سيارته، ما أدى إلي فقدانها لبصرها بشكل نهائي بعدما حاول الأطباء بأقصى جهدهم إنقاذها.

وكان حاول بعض الأشخاص المسلحون سرقة سيارة خطيب البلوجر سارة محمد، مما دفعها لسؤال خطيبها ألا يتوقف خوفًا من المسلحين، حيث أطلقوا النار عليهم، وأصيبت سارة بعدد من الخرطوش داخل عينها.