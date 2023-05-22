الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقيقة إيداع البلوجر سارة محمد دار أيتام بعد حادث فقد بصرها

البلوجر سارة محمد
البلوجر سارة محمد

استمرت "البلوجر" سارة محمد في تصدر التريند، والسيطرة على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منذ أن تعرضت لحادث أفقدها بصرها، وعقب الحادث تعايشت سارة مع الأمر وظلت تظهر لمتابعيها بشكل مستمر، حيث نالت تعاطف الجميع من مختلف الدول العربية.

حقيقة إيداع البلوجر سارة محمد دار أيتام

ولكن انتشرت أخبار مؤخرًا حول أن تم نقلها لدار أيتام، حيث أنها لم تستطع هي وأهلها التكيف مع ظروف فقدانها لبصرها، وذلك ما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث أثارت الأخبار جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا لما انتشر حول إنتقالها لدار أيتام.

ولكن البلوجر سارة محمد خرجت عن صمتها وتوضح حقيقة وضعها بدار أيتام، وعن طريق فيديو  عبر حسابها الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام" نفت خلال الأنباء التي تقول أن تم إيداعها بدار أيتام.

«الأمل راح وصعب تشوف تاني».. تفاصيل عملية البلوجر سارة محمد (فيديو)

«حدث ليلا»| مقتل شاب على يد والده.. وحبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازى

سبب رحيلها عن منزلها

وقالت إنها تمر بحالة نفسية سيئة تمنعها من البقاء في مكان تعرضت به للظلم والقهر، وفق تعبيرها، وأوضحت أنها تقوم بشكل يومي بالصراخ ، وأن أصبح لديها "فوبيا"، ولذلك تقوم بزيارة طبيبها بشكل يومي.

وأكدت أنها أنتقلت بالفعل من منزلها، ولكن للعيش بمنزل عمها وليس دار أيتام، وأوضحت أن هذا جعلها سعيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن البلوجر سارة محمد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، وذلك بسبب تعرضها لحادث مروع أثناء وجودها مع خطيبها في سيارته، ما أدى إلي فقدانها لبصرها بشكل نهائي بعدما حاول الأطباء بأقصى جهدهم إنقاذها.

وكان حاول بعض الأشخاص المسلحون سرقة سيارة خطيب البلوجر سارة محمد، مما دفعها لسؤال خطيبها ألا يتوقف خوفًا من المسلحين، حيث أطلقوا النار عليهم، وأصيبت سارة بعدد من الخرطوش داخل عينها.

دار ايتام حقيقة وضعها بدار أيتام البلوجر سارة محمد سارة محمد إيداع البلوجر سارة محمد دار أيتام

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل فتاة حرضها على سرقة والدها 15 يومًا

مستشفى طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وزير الصناعة: مصر تتجه نحو التوسع فى التبادل التجارى مع سلطنة عمان

"الزراعة": الخوخ والبطيخ فى الأسواق خاليان من المواد المسرطنة

مقتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب مشادة كلامية بالجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل