النخالة بـ11800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 15000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 15000 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 12500 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” حورس”: 2500 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الشامية : 2000 جنيه.

وسجل سعر طن سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15750 جنيها، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% : 36500 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى : 37500 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه ارضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى” : 36500 جنيه ”أرضه”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ” ارضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 49500 جنيه وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 49200 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى :11400 جنيه وبلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ،وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيه، وسعر قيراط البرسيم : من 260 إلى 290 جنيه

اسعار اعلاف الدواجن ”

سجل طن اعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن .فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25200 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه.،كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21500جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21500 جنيه للطن ،وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 21000 جنيه.