الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء اقتحام المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، فيما تولى تقديم شروحات حول الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وانتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه،  وضيقت على الداخلين إلى المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

يأتي هذا عقب يوم من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى للمرة الثانية منذ توليه منصبه.

- واشنطن تعرب عن قلقها من  اقتحام بن غفير للأقصى

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين، عن قلقها من الزيارة  الاستفزازية التي تمت، أمس الأحد، إلى الحرم القدسي الشريف وما صاحبها من خطاب تحريضي.

ورفضت الخارجية الأمريكية، استخدام المواقع المقدسة لأغراض سياسية، داعية جميع الأطراف إلى احترام قدسية تلك المواقع، وتأكيد الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن انزعاجها من قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة الغربية، والتي وفقًا للقانون بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

المستوطنين المسجد الأقصى شرطة الاحتلال يهودا غليك الحرم القدسي الشريف

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